Кубраков каже, що не чув про перемовини України з Туреччиною щодо Чорного моря

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Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що йому невідомо про нібито перемовини, які Україна вела з Туреччиною щодо безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі.

Про це він заявив на заході "Відбудова України", організованого Економічною правдою.

"Мені важко це коментувати, тому що я не маю інформації про те, чи були ці перемовини", – зазначив Кубраков. "Востаннє ми спілкувались з ООН, здається, в вересні 2023 року, коли завершилися Чорноморська зернова ініціатива".

Він додав, що, коли Україна вже відвоювала свої територіальні води та запустила власний коридор, а в Чорному морі встановився "певний паритет", була "обережна пропозиція" з боку ООН повернутися до тих правил цивільного судноплавства, які діяли до початку 2022 року.

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"Звичайно, всі це підтримують, тому що ми на своїх вимогах, через те, що ми відвоювали, повертаємося до того, що було раніше. Наш коридор захищений без жодних умов, без жодних додаткових обмежень", – підсумував Кубраков. "Тому на цьому етапі це підтримували, але далі в ніякого спілкування з ООН не було".

Нагадуємо:

Інформаційне агентство Reuters стверджує, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.

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З серпня 2022 року по липень 2023 року порти Великої Одеси (Чорноморськ, Одеса та "Південний") працювали за умовами "зернової ініціативи" – лише на експорт агропродукції з України, а всі судна проходили перевірку. 17 липня Росія вийшла з угоди з Туреччиною, яка гарантувала роботу "зернового коридору".

За місяць, 16 серпня, перше судно пройшло новим українським судноплавним коридором, який відкрив три морські порти для перевезень усіх товарів, а не тільки зерна.мПізніше віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков розповів, що розблокувати море Україні вдалося завдяки військовим здобуткам, зокрема – суттєвим пошкодженням російського десантного корабля біля Новоросійська. "Військовий паритет у Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року тому", – заявив тоді Кубраков.

Економічна правда