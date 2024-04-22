Кубраков каже, що не чув про перемовини України з Туреччиною щодо Чорного моря
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів, що йому невідомо про нібито перемовини, які Україна вела з Туреччиною щодо безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі.
Про це він заявив на заході "Відбудова України", організованого Економічною правдою.
"Мені важко це коментувати, тому що я не маю інформації про те, чи були ці перемовини", – зазначив Кубраков. "Востаннє ми спілкувались з ООН, здається, в вересні 2023 року, коли завершилися Чорноморська зернова ініціатива".
Він додав, що, коли Україна вже відвоювала свої територіальні води та запустила власний коридор, а в Чорному морі встановився "певний паритет", була "обережна пропозиція" з боку ООН повернутися до тих правил цивільного судноплавства, які діяли до початку 2022 року.
"Звичайно, всі це підтримують, тому що ми на своїх вимогах, через те, що ми відвоювали, повертаємося до того, що було раніше. Наш коридор захищений без жодних умов, без жодних додаткових обмежень", – підсумував Кубраков. "Тому на цьому етапі це підтримували, але далі в ніякого спілкування з ООН не було".
Нагадуємо:
Інформаційне агентство Reuters стверджує, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.
З серпня 2022 року по липень 2023 року порти Великої Одеси (Чорноморськ, Одеса та "Південний") працювали за умовами "зернової ініціативи" – лише на експорт агропродукції з України, а всі судна проходили перевірку. 17 липня Росія вийшла з угоди з Туреччиною, яка гарантувала роботу "зернового коридору".
За місяць, 16 серпня, перше судно пройшло новим українським судноплавним коридором, який відкрив три морські порти для перевезень усіх товарів, а не тільки зерна.мПізніше віцепрем’єр-міністр Олександр Кубраков розповів, що розблокувати море Україні вдалося завдяки військовим здобуткам, зокрема – суттєвим пошкодженням російського десантного корабля біля Новоросійська. "Військовий паритет у Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року тому", – заявив тоді Кубраков.
Економічна правда