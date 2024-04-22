Міненерго: промспоживачі, які імпортують електрику, уникнуть можливих обмежень споживання

До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження, лише при застосуванні аварійних відключень.

Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на його главу Германа Галущенка.

Очільник Міненерго зазначив, що в умовах регулярних російських атак на енергосектор міністерство працює над нарощуванням можливостей імпорту електроенергії з європейських країн понад встановлені наразі 1,7 ГВт.

"Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт. Тому зараз проводимо роботу з підприємствами і бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт електроенергії, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми", - зазначив він.

Галущенко наголосив, що відповідний досвід застосовувався у 2022 - 2023 роках.

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"Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни", - пояснив міністр.

Як зазначили у Міністерстві енергетики, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження. Можливі лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, введених системним оператором у разі екстреної ситуації для запобігання аварії в об’єднаній енергетичній системі.

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Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях, "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Європи протягом доби.