Міненерго: промспоживачі, які імпортують електрику, уникнуть можливих обмежень споживання
Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на його главу Германа Галущенка.
Очільник Міненерго зазначив, що в умовах регулярних російських атак на енергосектор міністерство працює над нарощуванням можливостей імпорту електроенергії з європейських країн понад встановлені наразі 1,7 ГВт.
"Але є години, коли ми не вибираємо цей імпорт. Тому зараз проводимо роботу з підприємствами і бізнесом, щоб вони максимально контрактували імпорт електроенергії, тим самим гарантовано забезпечивши себе електроенергією і посиливши стійкість енергосистеми", - зазначив він.
Галущенко наголосив, що відповідний досвід застосовувався у 2022 - 2023 роках.
"Закликаємо бізнес використовувати можливості імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині країни", - пояснив міністр.
Як зазначили у Міністерстві енергетики, до підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не будуть застосовуватись обмеження енергопостачання у разі їх запровадження. Можливі лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, введених системним оператором у разі екстреної ситуації для запобігання аварії в об’єднаній енергетичній системі.
Нагадаємо:
Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях, "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Європи протягом доби.