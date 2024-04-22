Темпи російської нафтопереробки наближають до 11-місячного мінімуму: в чому причина

Російська нафтопереробка наближається до 11-місячного мінімуму, оскільки повені перешкоджають роботі НПЗ, а ремонт заводів, що постраждали від атак безпілотників, сповільнюється.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами людини, обізнаної з галузевими даними, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів нафти на день з 11 по 17 квітня. Це приблизно на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.

У період з 11 по 17 квітня більшість основних об'єктів, що постраждали, працювали на рівнях, близьких до попереднього середньотижневого показника, але все ще нижчих за ті, що були до атаки.

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Як свідчать дані, протягом квітня переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.

Нагадаємо:

Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.

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Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, за 10 днів до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках.