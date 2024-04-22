Темпи російської нафтопереробки наближають до 11-місячного мінімуму: в чому причина
Російська нафтопереробка наближається до 11-місячного мінімуму, оскільки повені перешкоджають роботі НПЗ, а ремонт заводів, що постраждали від атак безпілотників, сповільнюється.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За словами людини, обізнаної з галузевими даними, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів нафти на день з 11 по 17 квітня. Це приблизно на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.
У період з 11 по 17 квітня більшість основних об'єктів, що постраждали, працювали на рівнях, близьких до попереднього середньотижневого показника, але все ще нижчих за ті, що були до атаки.
Як свідчать дані, протягом квітня переробка на російських НПЗ в середньому становила близько 5,23 млн барелів на добу, що є майже найнижчим рівнем з травня минулого року.
Нагадаємо:
Російська нафтовидобувна компанія "Башнефть" встановила сітки проти безпілотників, щоб захистити ключові об'єкти на своїх НПЗ від можливого нападу з боку України.
Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, за 10 днів до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках.