Станції київського метро "Тараса Шевченка" та "Почайну" ремонтуватимуть без зупинки руху
Капітальний ремонт, який буде проходити на перегоні між станціями "синьої" гілки київського метрополітену "Тараса Шевченка" та "Почайної" виконуватимуть без зупинки руху потягів між станціями.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
В КМДА зазначили, що тунель між станціями потребує ремонту, адже був введений в експлуатацію у 1980 році.
Остаточні проєктні рішення щодо ремонту визначать після державної експертизи.
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Нагадаємо:
Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.