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Станції київського метро  "Тараса Шевченка" та "Почайну" ремонтуватимуть без зупинки руху

Понеділок, 22 квітня 2024, 14:50 - Володимир Тунік-Фриз

Капітальний ремонт, який буде проходити на перегоні між станціями "синьої" гілки київського метрополітену "Тараса Шевченка" та "Почайної" виконуватимуть без зупинки руху потягів між станціями.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

В КМДА зазначили, що тунель між станціями потребує ремонту, адже був введений в експлуатацію у 1980 році.

Остаточні проєктні рішення щодо ремонту визначать після державної експертизи.

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Нагадаємо:

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

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