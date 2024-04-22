Вчора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині: є постраждалі

Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині, внаслідок чого було поранено троє працівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі", - йдеться у повідомленні.

Також вчора в Одеській області через технологічне порушення короткостроково вимикалось обладнання на високовольтній підстанції, знеструмлювалися побутові споживачі.

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На Донеччині через сильний вітер відключилась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.

Нагадаємо:

В Одеській області вночі 22 квітня росіяни дронами-камікадзе поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.

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