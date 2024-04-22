Вчора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині: є постраждалі
Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині, внаслідок чого було поранено троє працівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
"Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі", - йдеться у повідомленні.
Також вчора в Одеській області через технологічне порушення короткостроково вимикалось обладнання на високовольтній підстанції, знеструмлювалися побутові споживачі.
На Донеччині через сильний вітер відключилась повітряна лінія, знеструмилися побутові споживачі та дві шахти (під землею працювало 25 людей). Працівники вийшли на поверхню.
Нагадаємо:
В Одеській області вночі 22 квітня росіяни дронами-камікадзе поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.