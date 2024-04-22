Збитки землям унаслідок обстрілів Курахівської ТЕС становлять майже мільярд

Унаслідок ворожих обстрілів земельним ресурсам Курахівської ТЕС було завдано збитків на суму понад 986 млн грн, ще 1 млн грн збитків було завдано навколишньому середовищу.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної військової адміністрації.

"Державна екоінспекція в Донецькій області виконала розрахунки розміру шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів Курахівської ТЕС унаслідок збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану. Сума завданих збитків земельним ресурсам території Курахівської ТЕС становить понад 986 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також інспекція виконала 10 розрахунків збитків за забруднення атмосферного повітря. Унаслідок забруднення, що виникло внаслідок бойових дій, загальний розмір збитків, завданих навколишньому середовищу, становить понад 1 млн грн.

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Нагадаємо:

Орієнтовна сума збитків водним ресурсам внаслідок влучання російських ракет по ДніпроГЕС становить 159,3 тисячі гривень.