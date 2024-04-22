Ціни на нафту впали через деескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном

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Ціни на нафту впали, оскільки Ізраїль та Іран применшили ризики ескалації військових дій на Близькому Сході після удару Ізраїлю по іранському місту Ісфахан.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 67 центів, або на 0,77%, до 86,62 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) на травень подешевшав на 63 центи до 82,51 долара за барель, в той час, як більш активний червневий контракт знизився на 64 центи до 81,58 долара за барель.

"Ціни на нафту марки Brent не змогли утримати свій початковий сплеск на тлі широких очікувань того, що геополітична напруженість між Ізраїлем та Іраном може спасти, враховуючи стриману відповідь Ірану. У зв'язку з цим ринки продовжують знижувати премію за геополітичний ризик, пов'язану з потенційними перебоями в поставках, що здається малоймовірним на даний момент", - сказав ринковий стратег в IG Єп Джун Ронг.

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Обидва сорти підскочили більш ніж на 3 долари за барель наприкінці минулого тижня після того, як в іранському місті Ісфахан пролунали вибухи, які джерела описали як ізраїльську атаку. Водночас зростання було обмежене після того, як Тегеран применшив значення цього інциденту і заявив, що не планує вживати заходів у відповідь.

"Вище, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США також не допомогло справі, оскільки короткостроковий рух цін, схоже, більше пов'язаний з пропозицією, ніж з попитом", - сказав Єп в інтерв'ю агентству Reuters.

Минулого тижня запаси нафти в США зросли на 2,7 мільйона барелів, згідно з даними Управління енергетичної інформації, що майже вдвічі перевищило очікування аналітиків, які прогнозували зростання на 1,4 мільйона барелів.

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Нагадаємо:

У п'ятницю, 19 квітня, ціни на нафту підскочили на 3 долари за барель на тлі повідомлення про те, що ізраїльські ракети завдали удару по об'єктах в Ірані, що викликало побоювання, що постачання нафти з Близького Сходу може бути перервано.