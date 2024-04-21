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TikTok збирається звільнити головного консультанта, за провал лобіювання в США

Неділя, 21 квітня 2024, 17:05 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

TikTok готується усунути головного консультанта Еріха Андерсена, відповідального за переконання уряду США в тому, що компанія робить достатньо, щоб запобігти занепокоєнню щодо її зв'язків з Китаєм.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Еріх Андерсен, юрисконсульт американської компанії TikTok і її китайської материнської компанії ByteDance Ltd., вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати, що додаток робить достатньо, щоб запобігти доступу Китаю до даних американських користувачів або впливу на те, що вони бачать у своїх стрічках.

Ці зусилля не змогли переконати американських законодавців.

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У суботу Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, згідно з яким TikTok має бути проданий китайською материнською компанією або ж зіткнутися із забороною на діяльність у США.

За словами людей, які говорили із Bloomberg на умовах анонімності, Андерсен покине свою нинішню посаду.

У TikTok повідомили, що інформація про можливе звільнення Андерсена ж неправдивою.

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Нагадаємо:

Доступ до платформи TikTok у Киргизстані було заблоковано через недотримання закону про види інформації, що завдають шкоди здоров'ю та розвитку дітей.

Економічна правда



TikTok США санкції
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