TikTok збирається звільнити головного консультанта, за провал лобіювання в США
TikTok готується усунути головного консультанта Еріха Андерсена, відповідального за переконання уряду США в тому, що компанія робить достатньо, щоб запобігти занепокоєнню щодо її зв'язків з Китаєм.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Еріх Андерсен, юрисконсульт американської компанії TikTok і її китайської материнської компанії ByteDance Ltd., вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати, що додаток робить достатньо, щоб запобігти доступу Китаю до даних американських користувачів або впливу на те, що вони бачать у своїх стрічках.
Ці зусилля не змогли переконати американських законодавців.
У суботу Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, згідно з яким TikTok має бути проданий китайською материнською компанією або ж зіткнутися із забороною на діяльність у США.
За словами людей, які говорили із Bloomberg на умовах анонімності, Андерсен покине свою нинішню посаду.
У TikTok повідомили, що інформація про можливе звільнення Андерсена ж неправдивою.
Нагадаємо:
Доступ до платформи TikTok у Киргизстані було заблоковано через недотримання закону про види інформації, що завдають шкоди здоров'ю та розвитку дітей.
Економічна правда