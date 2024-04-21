Північнокорейські чиновники агросектору відвідали РФ

Getty Images

Північнокорейська делегація на чолі з віцепрем'єром кабінету міністрів Рі Чоль Ман виїхала до Росії з сільськогосподарською місією, на фоні проблем із продовольством в Північній Кореї.

Про це повідомляє офіційне північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК, передає Reuters.

Зустріч російської та північнокорейської делегації відбувається на фоні посилання співпраці між країнами у військовій сфері, зокрема постачання корейського озброєння до РФ.

На великому політичному з'їзді правлячої Трудової партії Кореї в грудні, лідер країни Кім Чен Ин присвятив значну частину своєї промови необхідності підвищення продуктивності сільського господарства, закликаючи до модернізації сільськогосподарської техніки і поліпшення іригаційної системи.

Реклама:

Метою поїздки Рі Чоль Мана може бути саме реалізація планів щодо підвищення ефективності сільського господарства, або пряме постачання продовольства з Росії.

Північна Корея вже давно бореться з нестачею продовольства, частково через тривалі санкції ООН щодо її програм озброєнь та сезонні стихійні лиха.

Читайте також: Під крилом Пекіна та Москви. Як КНДР заробляє "чорну" валюту на ядерні розробки

Реклама:

Нагадаємо:

Росія розпочала прямі поставки нафти до Північної Кореї, ігноруючи санкції ООН. В обмін на нафту Росія отримує зброю.