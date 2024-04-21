Німеччина запропонувала поділитись устаткуванням зі закритих енергетичних обʼєктів

Міністр економіки й енергетики Німеччини Роберт Габек запропонував поділитись необхідним для України устаткування із закритих енергетичних обʼєктів Німеччини.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Він (Роберт Габек - ЕП) запропонував можливість подивитись на німецькі закриті обʼєкти, які теж можна використовувати", - повідомив міністр.

Галущенко також пояснив, що Україна планує використовувати устаткування донорів, оскільки Україна не має достатньо часу для того, щоб замовляти нові деталі для знищених обʼєктів енергогенерації.

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