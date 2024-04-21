За добу українська енергосистема надавала аварійну допомогу Польщі 

За добу Україна на запит оператора системи передачі надавала аварійну енергетичну допомогу Польщі обсягом 1600 Мвт год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначають, через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій, в енергосистемі утворився надлишок. В результаті чого, на запит польської сторони, українська енергосистема мала можливість надати аварійну допомогу обсягом 1600 Мвт год.

При цьому, потреби споживачів в Україні покриваються власною генерацією та імпортом електроенергії.

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На добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 Мвт год. Також вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 Мвт год.

Нагадаємо:

Протягом 20 квітня українська енергетична система залучала аварійну допомогу у вигляді електроенергії з Польщі, Словаччини та Румунії. Залучення допомоги на 21 квітня не передбачається.

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