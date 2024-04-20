Дніпропетровська область зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"

Уряд передбачив на підтримку бізнесу Дніпропетровської області за програмою "Зроблено в Україні" понад 3,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Це фінансування розподіляється на програми "Доступні кредити 5-7-9%, гранти на переробку, нові або відновлені програми, які показали свою ефективність у минулому. Серед таких – програми компенсацій аграріям за купівлю сільгосптехніки вітчизняного виробництва та інші", - зазначила віцепремʼєр-міністр економіки Юлія Свириденко.

У Дніпрі, зокрема були підписані угоди та меморандуми з місцевим бізнесом, які націлені на покращення умов роботи.

Реклама:

Нагадаємо:

Економічну платформу "Зроблено в Україні" представили у Дніпрі. Президент наголосив про чіткі задачі для урядовців щодо зміцнення економічного становища Дніпропетровщини.

Реклама: