У Киргизстані припинять приймати платіжні картки російської системи "Мір"

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У Киргизстані з 5 квітня припинять обслуговувати картки російської платіжної системи "Мір" через санкції США.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на оператора місцевої платіжної системи "Елкарт".

Рішення ухвалено через санкції США проти Національної системи платіжних карт (НСПК) - оператора платіжної системи "Мир".

У НСПК заявили виданню Frank Media, що "Елкарт" припинить обслуговувати картки "Мир" уже з 3 квітня.

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Як пояснили в "Елкарт", обслуговування карт "Мір" припиняють із метою "мінімізації ризику вторинних санкцій" проти платіжної системи Киргизстану. У зв'язку з цим з картки "Мір" у Киргизстані не можна буде зняти готівку в банкоматах або переказати кошти. Також будуть недоступні інтернет-платежі та оплата покупок карткою в POS-терміналах.

Нагадаємо:

У лютому 2024 року США ввели блокуючі санкції проти оператора НСПК.

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Картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.

Економічна правда