Попит на автомобілі Tesla у США падає через погіршення репутації Маска

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У США зменшується кількість потенційних покупців електромобілів Tesla - частково це пояснюється поведінкою гендиректора компанії Ілона Маска.

Про це пише Reuters із посиланням на дослідження компанії Caliber, яка займається моніторингом репутації бізнесу.

Так індекс, який вимірює готовність споживачів розглянути купівлю продукції Tesla (consideration score), у лютому 2024 року впав до 31%, хоча у листопаді 2021-го він був на рівні 70%. Зазначається, що лише за січень 2024 індекс оцінки Tesla впав на 8%.

При цьому аналогічний індекс для Mercedes, BMW і Audi - на рівні 44-47%.

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"Дуже ймовірно, що Маск сам сприяє падінню репутації", - сказав генеральний директор Caliber Шахар Зільбершац в інтерв'ю Reuters, зазначивши, що дослідження його компанії свідчить, що 83% американців пов'язують Маска з Tesla.

Reuters поспілкувалося з п'ятьма експертами з маркетингу, соціології та автомобілебудування.

Усі вони заявили, що ухил Маска у бік дедалі більш правої політики та його публічні заяви негативно впливають на бренд і попит на Tesla.

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"Досить складно збільшити продажі, не втручаючись у політику", - сказав професор маркетингу в Школі менеджменту Келлога при Північно-Західному університеті Тім Калкінс, коментуючи останні заяви Маска.

Також серед причин падіння попиту - економічні побоювання, брак доступних нових моделей і зростаюча конкуренція з боку дешевших конкурентів, таких як китайська BYD.

За прогнозами дослідницької компанії Cox Automotive, загальні продажі електромобілів у США зростуть на 15% у першому кварталі цього року. Прогнозується, що продажі Tesla зростуть на 3%.

"Уповільнення темпів зростання електромобілів стає уповільненням темпів зростання Tesla", - сказала аналітик Cox Стефані Вальдес Стреті.

Консалтингова компанія Brand Finance, що займається оцінкою брендів, виявила, що у 2023 році репутація Tesla впала у США, Нідерландах, Франції, Великій Британії та Австралії. Репутація Tesla не постраждала в Китаї, де доступ до новин про компанію та її генерального директора міг бути обмежений, та Німеччині.

У США опитування, проведене компанією зі споживчої аналітики CivicScience, показало, що 42% респондентів мали несприятливу думку про Маска в лютому цього року, порівняно з 34% у квітні 2022 року, коли Маск розкрив свою частку в Twitter.

Економічна правда