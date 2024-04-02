Кількість російських мільярдерів у рейтингу Forbes зросла до рекордної

Владімір Путін та Вагіт Алекперов getty images

До щорічного рейтингу найбагатших людей світу за версією журнала Forbes увійшли 125 мільярдерів, що стало рекордним показником.

Про це повідомляє російська редакція Forbes.

Попередній рекорд було встановлено в 2021 році, коли до рейтингу потрапив 121 російський мільярдер. Після початку великої війни число мільярдерів з Росії різко скоротилось до 88 у 2022 році. У 2023 році їхня кількість сягнула 110.

Найбагатшим росіянином у Forbes назвали власника "Лукойлу" Вагіта Алекперова зі статками 28,6 мільярда доларів.

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Видання зазначає, що кількість російських мільярдерів могла бути навіть більшою, але десять з найбагатших бізнесменів після початку вторгення в Україну відмовилися від громадянства РФ і тепер фігурують у рейтингу як представники інших країн.

Всього до глобального рейтингу Forbes 2024 року увійшов 2781 мільярдер. Лідерами залишились президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 млрд дол), засновник Tesla Ілон Маск (195 млрд дол) та творець Amazon Джефф Безос (194 млрд дол).

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Статки найбагатших людей Росії торік збільшилися на понад 50 мільярдів доларів, найбільше розбагатів засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов.