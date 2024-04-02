Українські інвестори готові профінансувати широку колію до портів у Польщі та Литві для транзиту зерна - Сольський

Українські інвестори готові профінансувати проєкт будівництва широкої залізничної колії з України до портів у польському Гданську та литовській Клайпеді, що полегшить доставку українського зерна та дасть можливість заробляти на транзиті.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський в в інтерв'ю польському виданню Puls Biznesu, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, якщо буде збудовано широкий шлях від кордону з Україною до Гданська, українські компанії гарантуватимуть відповідні масштаби перевезень цим маршрутом протягом 10 років у майбутньому.

"Скажу більше: Польща зможе будувати на своєму узбережжі заводи з переробки українського зерна та експортувати готову продукцію, на чому, звичайно, зароблятиме більше", - зазначив Сольський.

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Очільник Мінагрополітики зауважив, що вагонів для перевезення зерна в Україні в рази більше, ніж у Європі. Тому замість того, щоб інвестувати у вагони на вузьку колію європейського стандарту, доцільніше побудувати шлях 1520 мм від українського кордону до польського узбережжя.

Сольський також повідомив, що в Україні є інвестори, котрі готові профінансувати такий інфраструктурний проект.

"Питання, яке має бути вирішене, - це ухвалення польським парламентом спрощеної процедури такого інвестування. Такий спрощений порядок уже ухвалено в Польщі, наприклад, у випадку з будівництвом нафтопорту або газового терміналу. Я знаю, що ця пропозиція була проаналізована. Однак, ймовірно, краще спитати про долю проекту у польських джерел", – додав міністр.

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Нагадуємо:

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе "Укрзалізниці" модернізувати дільницю від станції Мостиська, яка знаходиться на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів). Також агентство сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до системи TEN-T.