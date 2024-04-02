У селі на Миколаївщині внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та ЛЕП
Вівторок, 2 квітня 2024, 09:13 -
У селі Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області вночі 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
О 03:45 росіяни здійснили обстріл Солончаків, пошкоджені житлові приватні будинки, лінія електропостачання і дротова подача інтернету.
Учора, 1 квітня, о 09:15 обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а о 21:16 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді, уточнили в адміністації.
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З 22 березня фахівці "Укренерго" відновили обладнання на підстанціях, яке дає можливість передавати близько 2000 МВт потужності. Це еквівалентно годинному споживанню міста з 3 мільйонами мешканців.
Економічна правда
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