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У селі на Миколаївщині внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки та ЛЕП

Вівторок, 2 квітня 2024, 09:13 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Міненерго

У селі Солончаки Куцурубської громади Миколаївської області вночі 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

О 03:45 росіяни здійснили обстріл Солончаків, пошкоджені житлові приватні будинки, лінія електропостачання і дротова подача інтернету.

Учора, 1 квітня, о 09:15 обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а о 21:16 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді, уточнили в адміністації. 

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Нагадаємо: 

З 22 березня фахівці "Укренерго" відновили обладнання на підстанціях, яке дає можливість передавати близько 2000 МВт потужності. Це еквівалентно годинному споживанню міста з 3 мільйонами мешканців.

Економічна правда 

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