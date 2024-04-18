У І кварталі до бюджету від приватизації надійшло понад 650 мільйонів

За результатами січня-березня 2024 року від приватизації в держбюджет уже надійшло понад 650 млн грн.

Про це повідомив у Telegram голова Фонду держмайна Віталій Коваль за підсумками наради з регіональними відділеннями ФДМУ.

За його словами, найдорожчими об’єктами стали Одеський ТВК та Київське протезно-ортопедичне підприємство.

Водночас з оренди за перший квартал бюджет вже отримав понад 208 млн грн.

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"Площа нового орендованого майна становила 196 тис кв м. Тут за кількістю квадратних метрів передовиками є регіональні відділення у Львівській, Закарпатській і Волинській та Полтавській і Сумській областях", - написав Коваль.

Також на нараді обговорили запуск нового проєкту ФДМУ - "Земельний банк".

"Після інвентаризації всіх державних земель ми визначили перший пул, який виставлятимемо на аукціони. Мова йде про оренду близько 110 тис га", - додав голова ФДМУ.

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Нагадаємо:

Фонд держмайна разом із АТ "Prozorro.Продажі" посилять співпрацю і разом розроблять маркетингову стратегію для ефективної великої приватизації.

Економічна правда