Росіяни атакували Одещину ракетами, пошкоджена припортова інфраструктура
П'ятниця, 19 квітня 2024, 16:11 -
Російські війська вдень 19 квітня атакували Одещину ракетами - є пошкодження припортової інфраструктури.
Про це повідомив у Telegram очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - написав Кіпер.
Він закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.
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Економічна правда
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