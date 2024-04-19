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Росіяни атакували Одещину ракетами, пошкоджена припортова інфраструктура

П'ятниця, 19 квітня 2024, 16:11 - Олексій Павлиш

Російські війська вдень 19 квітня атакували Одещину ракетами - є пошкодження припортової інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - написав Кіпер.

Він закликав оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

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Одеса порти війна
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