Харківські "Укренергомашини" створять філії на заході України

Харківське АТ "Українські енергетичні машини" (раніше - підприємства "Турбоатом" та "Електроважмаш") створить філії у Львівській, Закарпатській і Чернівецькій областях.

Відповідне рішення 18 квітня ухвалила наглядова рада компанії.

Функції, які виконуватиме філія, та місцезнаходження будуть зазначені в положенні про філію, яку затвердить наглядова рада.

Компанія раніше планувала створити відокремлений підрозділ - філію у Львові чи Ужгороді, проте збори акціонерів у 2022 і 2023 роках рішення так і не ухвалили.

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"Українські енергетичні машини" були створені у 2021 році шляхом об'єднання двох харківських гігантів - "Електроважмашу" і "Турбоатому". Наразі 76% акцій АТ "Українські енергетичні машини" перебувають в управлінні Кабінету міністрів.

За даними YouControl, за підсумками 2023 року виручка АТ "Укренергомашини" скоротилася у 2,7 раза, до 376,3 млн грн порівняно з попереднім роком (понад 1 млрд грн).

Гендиректором АТ "Укренергомашини"є Віктор Суботін - засновник збанкрутілого "Мегабанку".

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АТ "Укренергомашини" - єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій.

Економічна правда