У першому кварталі 2024 року експорт українського меду зріс на 93%

У першому кварталі 2024 року експорт Україною агропродовольчої продукції склав близько 6,5 млрд дол, що на 4 % менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації аграрного експорту (УААЕ).

Згідно з даними державної митної служби, експорт українського меду за перші три місяці 2023 року становив майже 23 тис. тонн (на суму 44 млн дол), що 93% більше, ніж у першому кварталі минулого року. При цьому експортна ціна солодкого продукту характеризується спадною динамікою, зараз вона знизилась до 1,9 тис дол за тонну.

Крім того, доходи від реалізації м’яса і субпродуктів на зовнішніх ринках становили 243 млн дол. (+20%). "Визначальним продуктом тут залишається м’ясо птиці, якого експортовано більше в натуральному і вартісному виразі – 112 тис тонн на суму 222 млн дол", – йдеться в повідомленні.

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Також сумарний експорт молокопродуктів скоротився до 43 млн дол. (-16%), а основними товарами даної групи цьогоріч виступають сухе та згущене молоко (16 млн дол), сири (11 млн дол), масло і молочні пасти (6 млн дол.), незгущене молоко та вершки (5 млн дол). Продовжує демонструвати позитивну динаміку морозиво українського виробництва, валютна виручка від якого зросла на чверть і сягнула 7 млн дол.

В поточному році експортовано також понад 15 тис тонн яєць на суму приблизно 17 млн дол. Однак попри кількісне збільшення відбулось зниження вартості продажів, тому що ціни експорту для України продовжують падати – 1078 дол за тонну.

Додається, що виручка від експорту плодів, ягід і горіхів збільшилась на 47 % – до 87 млн дол. На початку 2024 року найбільші доходи профільним експортерам приносять волоські горіхи (38 млн дол.), заморожені ягоди і фрукти (29 млн дол.), яблука та груші (11 млн дол.).

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Нагадаємо:

У 2023 році у трійку найбільших імпортерів української агропродукції увійшли Румунія, Китай та Туреччина.