НАЗК планує частково автоматизувати заповнення декларацій

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) впровадить часткове автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine розповів голова агентства Віктор Павлущик.

Дані до декларацій будуть підтягуватися з реєстрів, до яких НАЗК має автоматизований доступ, каже Павлущик. Це не буде стосуватися всієї інформації, яку особа має відобразити у декларації, додає він. Наприклад, у реєстрах немає даних про об’єкти за кордоном, готівку, криптовалюту, антикваріат тощо.

Новий підхід допоможе уникнути технічних помилок, наприклад, коли замість вартості обʼєкта ставлять його кадастровий чи реєстраційний номер, каже голова НАЗК.

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Наявність навіть однієї технічної помилки може сформувати високий рейтинг ризику декларації та, як наслідок, вона потрапить на повну перевірку, за результатами якої виявлять не правопорушення, а неуважність при заповненні декларації, пояснює він. Як наслідок працівники НАЗК зможуть швидше проводити перевірки декларацій.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій, та назвало десять найпоширеніших.

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