НАЗК визначило ТОП-10 порушень у деклараціях про майновий стан

Національне агентство з питань запобігання корупції проаналізувало порушення, яких допускаються декларанти при заповненні декларацій, та назвало десять найпоширеніших.

Відповідна інформація розміщена на сайті НАЗК.

Так, найчастіше декларанти роблять наступні помилки, які не обов'язково є свідомим порушенням:

Не зазначають інформацію про нерухомість та транспортні засоби, які належать декларантам або членам сім’ї на праві власності чи користування. Найчастіше забувають декларувати земельні ділянки, на яких розташовані їх будинки;

Не зазначають вартість об’єктів декларування (квартир, будинків, земельних ділянок, автомобілів тощо), при цьому така інформація вказана в первинних документах про набуття права власності;

Не декларують об’єкти нерухомості, що використовувалися для проживання декларанта та членів сім’ї у звітному періоді, а в окремих випадках взагалі не декларують жодного об’єкта нерухомості;

Зазначають державний номерний знак автомобіля замість ідентифікаційного номера (VIN-коду);

Зазначають загальну вартість цінних паперів, замість номінальної вартості одного цінного паперу;

Зазначають себе джерелом доходу замість органу, установи чи організації, яка виплачувала заробітну плату чи інші види доходу;

Зазначають розмір фактично виплаченого, а не нарахованого (з податками) доходу;

Не зазначають доходи, отримані у вигляді подарунків у негрошовій формі (будинок, автомобіль тощо), прощеного боргу;

Декларують грошові активи у вигляді готівкових коштів, але не декларують інші види грошових активів, розмір яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, при тому, що розмір активів рахується сукупно;

Депутати місцевих рад зазначають фактичну посаду та місце своєї роботи (директор ТОВ, вчителька тощо) у полі посади замість статусу "депутат", за яким виник обов’язок подати декларацію.

Нагадуємо:

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Для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК розробило функцію "Дані для декларації" в Реєстрі декларацій.

За допомогою цієї функції за ініціативою декларанта на стадії створення чернетки декларації НАЗК збирає та передає декларанту в його особистий кабінет Реєстру декларацій інформацію (у вигляді, адаптованому до форми декларації) про наявні у нього активи, відомості про які містяться в реєстрах і базах даних, з якими у НАЗК є автоматизований обмін.

При заповненні декларації можна також використовувати рекомендації НАЗК, розміщені в Базі знань.

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Отримати додаткову консультацію можна, звернувшись до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, утвореного в установі або органі, де працює декларант. Або в органі, до сфери управління якого належить установа.

Можна також направити офіційного листа на електронну пошту info@nazk.gov.ua або звернутися за телефоном контакт-центру (044) 200-06-94.

Відповіді на найпоширеніші технічні питання роботи з Реєстром декларацій розміщені за посиланням.