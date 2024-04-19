Метро на Троєщину: у КМДА показали роботи на Подільському мосту

На Подільському мостовому переході тривають роботи з улаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю", – написав Поворозник.

Він підкреслив, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де тривають активні роботи.

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Поворозник зазначив, що нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. Оноре де Бальзака).

"Наразі здійснюються такі роботи: виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій дорожнього одягу вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін", – розповів перший заступник голови КМДА.

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За його словами, наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці, розбирання колій і залізничної платформи та влаштування паль тунелю в межах земляного насипу.

Крім того, він наголосив, що з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

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Нагадаємо:

Кличко обіцяє влітку пустити рух автомобілів Подільським мостом і почати ремонт моста Метро.