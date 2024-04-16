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ФДМУ і Prozorro.Продажі розроблять маркетингову стратегію для великої приватизації

Вівторок, 16 квітня 2024, 20:01 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна разом із АТ "Prozorro.Продажі". посилять співпрацю і разом розроблять маркетингову стратегію для ефективної великої приватизації.

Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль за підсумками зустрічі з керівництвом АТ "Prozorro.Продажі".

"Тісніша співпраця з цією державною системою онлайн-аукціонів відкриє для ФДМУ нові можливості. Зокрема, для розширення форматів просування об'єктів, їх популяризації та комунікації на майданчиках "Prozorro.Продажі".

Домовилися разом розробити ефективну маркетингову стратегію продажу об'єктів Великої приватизації. А також спільно працювати у питаннях оренди державного майна, санкційних активів, Земельного банку та інших проєктів Фонду", - написав він.

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Нагадаємо:

Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже у другому півріччі. Під неї підпадатимуть активи вартістю понад 250 мільйонів гривень.

Економічна правда

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