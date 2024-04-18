Виробники "Шахедів", металургія та автопромисловість: США та Британія ввели санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки спільно з Великою Британією запровадили санкції проти 16 фізичних осіб і 2 компаній, які забезпечують виробництво в Ірані "Шахедів", а також металургійного заводу Khouzestan Steel і компаній з автомобільної групи Bahman.

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

Зазначається, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти 16 фізичних осіб і 2 компаній, які забезпечують виробництво БПЛА в Ірані, включно з типами двигунів, що приводять в дію іранські БПЛА типу Shahed.

Саме ці БПЛА використовувалися під час повітряної атаки на Ізраїль 13 квітня.

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OFAC також включило п’ять компаній у різних юрисдикціях, які постачають комплектуючі матеріали для виробництва сталі на Khuzestan Steel Company (KSC), одному з найбільших виробників сталі в Ірані, або купують готову сталеву продукцію KSC.

Крім того, OFAC наклав санкції на три дочірні компанії іранського автовиробника Bahman Group, які продовжували матеріально підтримувати Корпус вартових Ісламської революції та інші організації, визначені відповідно до антитерористичних органів.

Водночас Сполучене Королівство запровадило санкції проти кількох іранських військових організацій, фізичних та юридичних осіб, залучених до виробництва БПЛА та балістичних ракет Ірану.

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Додається, що Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США також запроваджує нові засоби контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, таких як базова мікроелектроніка комерційного рівня. Ці засоби контролю також застосовуються до виробів, виготовлених за межами США, які виробляються за певною технологією.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США мають намір запровадити нові санкції щодо Ірану найближчими днями через атаку на Ізраїль.