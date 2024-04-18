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На Харківщині застосовуються графіки відключень, Україна приймає аварійну допомогу з сусідніх країн

Четвер, 18 квітня 2024, 11:29 - Анастасія Дячкіна

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.   

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. 

"Вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії", – зазначили у Міненерго. 

Станом на ранок 18 квітня також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання. 

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"Нагадаємо, що залучення аварійної допомоги від країн-сусідів - стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. Україна, як і наші партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу. Станом на ранок обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються", – зауважили у відомстві. 

Однак, враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі ворожими атаками, а також різке зниження температури та відповідно збільшення навантаження на енергосистему, важливим є розумне споживання електроенергії. 

У Міненерго просять споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 19:00 до 22:00).

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Міненерго енергетика електроенергія
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