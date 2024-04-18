Для посилення критичної інфраструктури: Житомирщина передала Харківщині 37 генераторів

У Харківську область прибула партія допомоги від Житомирської області, що включає 37 генераторів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Усе більше областей об‘єднують зусилля для допомоги харків‘янам та жителям регіону. Цього разу ми отримали партію електрогенеруючої техніки різної потужності від Житомирської області, де ініціативу підтримали 27 громад і 2 комунальні підприємства", – написав Синєгубов.

За його словами, 37 генераторів передала Житомирщина для посилення критичної інфраструктури області.

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Нагадаємо:

Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишились 800 домогосподарств.