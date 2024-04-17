Укрзалізниця оновить пасажирські вагони та модернізує приміські поїзди

Укрзалізниця продовжує оновлювати парк пасажирських вагонів та приміських поїздів. Компанія розпочинає також програму оновлення вагонів для перевезення дипломатичних делегацій.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Цього року Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у зокрема 4 для осіб з інвалідністю.

Компанія планує також модернізувати 15 приміських поїздів. Крім того, залізничники до кінця 2024 року переобладнають ще 6 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників. Загалом від початку війни вже зроблено 64.

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"Парк дипломатичних вагонів також потребує оновлення. Тому було прийнято рішення не витрачатись на закупівлю нових вагонів, а зосередитись на модернізації на власних виробничих потужностях такого рухомого складу", – зазначили в УЗ.

Укрзалізниця продовжить таке оновлення та забезпечення перевезень офіційних делегацій (безпекових, політичних, дипломатичних, бізнесових), щоб "Україна попри війну підтримувала життєво необхідні контакти зі світом".

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АТ "Укрзалізниця" розпочало будівництво європейської колії "Чоп-Ужгород" – один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС.