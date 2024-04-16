Видатки загального фонду держбюджету у березні становили 268,4 мільярдів - Мінфін

У березні з державного бюджету було витрачено 268,4 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За січень – березень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 693,2 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано на:

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285,8 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у березні – 105,9 млрд грн), або 41,2 % загального обсягу видатків, витрачених за січень – березень 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 218,9 млрд грн (у березні – 81,5 млрд грн);

100,7 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у березні – 45,6 млрд грн), або 14,5 % загального обсягу видатків, із них:

44 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

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35,7 млрд грн – Національна служба здоров’я України перерахувала на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

138,2 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні – 48,6 млрд грн), або 19,9 % загального обсягу видатків, а саме:

66 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

30,9 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

15,1 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій і пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

44 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у березні – 8,5 млрд грн), або 6,4 % загального обсягу;

36,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у березні – 12,5 млрд грн), або 5,2 % загального обсягу.

Економічна правда





