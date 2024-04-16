Морський експорт російської нафти зріс до найвищого рівня за майже рік – Bloomberg

Морський експорт російської нафти на другому тижні квітня піднявся до 11-місячного максимуму, а поставки з усіх основних портів наблизилися до пікових рівнів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, які зібрало агентство Bloomberg, минулотижневий стрибок привів до того, що загальний тижневий обсяг експорту досяг найвищого рівня з травня 2023 року. Також середній чотиритижневий показник різко зріс, досягнувши максимуму з початку червня минулого року.

Загалом експорт російської нафти зріс до 3,95 млн барелів на день.

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Зазначається, що вантажі з Приморська, Усть-Луги, Новоросійська і Козьміно були близькі до історичних максимумів.

"З Приморська на Балтійському морі за три з останніх чотирьох тижнів вийшло 10 танкерів, що, ймовірно, відображає перенаправлення на експорт сирої нафти, яка перероблялася на нафтопереробних заводах, уражених українськими безпілотниками", – йдеться в повідомленні.

Крім того, різке збільшення поставок у поєднанні з вищими цінами на нафту марки Urals збільшило доходи Москви від експорту. За останні 7 днів валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 млрд дол з 1,82 млрд дол раніше. Середній чотиритижневий дохід додав близько 170 млн дол до 1,92 млрд доларів на тиждень.

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Загалом обсяги поставок до Азії продовжували зростати, за аналогічною схемою, що спостерігалася в той самий час минулого року.

Додається, що відставання російської сирої нафти Sokol, яке накопичилося після того, як індійські нафтопереробники відхилили її, тепер майже зникло. Близько 9,1 млн барелів, половина від загального обсягу, були поставлені на нафтопереробні заводи в Китаї.

Таким чином, залишається лише 1,4 млн барелів, які ще не отримали призначення.

Нагадаємо:

Російські доходи від морського експорту сирої нафти у лютому зросли на 12% (24 млн євро на день), але обсяг її експорту скоротився на 3% порівняно з попереднім місяцем.