Лютневі доходи Росії від морського експорту нафти зросли на 12%

Російські доходи від морського експорту сирої нафти у лютому зросли на 12% (24 млн євро на день), але обсяг її експорту скоротився на 3% порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у звіті Центру дослідження енергії й чистого повітря (CREA).

Щомісячні доходи Росії від експорту викопного палива зросли на 2% у лютому 2024 року — це перше зростання за три місяці.

Зростання експортних надходжень було пов'язане зі зростанням цін на російську нафту протягом місяця, а не зі збільшенням обсягів її експорту.

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"Середня ціна на Urals та East Siberia Pacific (ESPO) зросла на 14% та 3% відповідно. Наразі ціни на обидва сорти піднялися набагато вище встановленого цінового ліміту, причому ціни на Urals повернулися до рівня, на якому вони перебували протягом більшої частини 2023 року", - йдеться у звіті.

У лютому 45% російської нафти та нафтопродуктів було перевезено танкерами, на які поширюється обмеження ціни на нафту. Решта була перевезена "тіньовими" танкерами й не підпадала під дію політики обмеження цін. Майже дві третини російської нафти, відвантаженої в лютому, було перевезено "тіньовими" танкерами, причому 35% від загального обсягу транспортували танкери, що належать або застраховані в країнах, які запровадили верхню межу ціни на нафту.

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