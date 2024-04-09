Приватбанк остаточно виграв справу про відшкодування компаніям Суркісів 350 мільйонів доларів

Верховний суд наприкінці березня задовольнив касаційну скаргу державного Приватбанку та Міністерства фінансів, якою не дозволив шістьом компаніям-нерезидентам, наближеним до родини Суркісів, стягнути з держави 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

"27 березня 2024 року Верховний Суд прийняв постанову, якою поставлено крапку у тривалій суперечці між шістьма компаніями-нерезидентами, наближеними до родини Суркісів, та Приватбанком, Мінфіном та Урядом України, який було залучено до участі у вказаній справі у якості третьої особи.

Міністерству юстиції України, яке здійснювало захист інтересів України в особі Кабінету Міністрів, та Приватбанку вдалося відстояти інтереси України та не дати безпідставно стягнути з держави кошти", - йдеться в повідомленні.

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Суд касаційної інстанції задовольнив касаційні скарги Кабінету Міністрів України і Приватбанку. Це судове рішення скасовує рішення судів першої та апеляційної інстанцій про забезпечення позову компаній, наближених до Суркісів (Камерін Інвестментс ЛЛП, Саннекс Інвестментс ЛЛП, Таплемон Інвестментс ЛЛП, Берліні Комершіал ЛЛП, Луміл Інвестментс ЛЛП, Софінам Інвестментс), до Приватбанку та Міністерства фінансів про зобов’язання виконання умов депозитних договорів.

Суд касаційної інстанції прийшов до висновку, що у справі, яка переглядається, застосовані заходи забезпечення позову є фактично тотожними заявленим позовним вимогам про зобов’язання виконувати умови відповідних депозитних договорів та накладають на відповідачів більші зобов’язання, ніж це було би здійснено при вирішенні спору по суті у разі його задоволення.

У рішенні йдеться, що застосування таких заходів забезпечення позову в будь-якому випадку є неможливим, оскільки таке забезпечення призводить до фактичного вирішення позову шляхом його задоволення без розгляду справи по суті.

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Метою судових позовів було стягнення з держави майже 350 млн доларів. Також позивачі намагались в будь-який спосіб вживати всіх заходів щодо якнайшвидшого виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Нагадуємо:

Брати Суркіси судились в українських судах щодо неправомірності визнання Нацбанком їх як пов’язаних з Приватбанком осіб. Через це рішення їх кошти в банку підлягали примусовому обміну на акції додаткової емісії (bail-in) під час націоналізації фінустанови.