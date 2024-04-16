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У Міноборони під час аудитів виявили порушень на понад 10 мільярдів

Вівторок, 16 квітня 2024, 10:28 - Анастасія Дячкіна

За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням", – заявив він. 

За словами заступника міністра, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. 

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"Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн", – повідомив Джигир.

Він також повідомив, що всі підрозділи Міноборони в той чи інший час стають об’єктами перевірок.

"Цей процес не швидкий. Міноборони – це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і по них повинен бути висновок і відповідне реагування. Щодо ризикованих сфер — вони визначені", - наголосив заступник міністра. 

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За його словами, до ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.

Нагадаємо: 

Міністерство оборони України має 211 млрд гривень відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії.

Міноборони аудит
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