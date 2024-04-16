Ціни на нафту зросли через збільшення економіки Китаю та напруженість на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли, оскільки економіка Китаю почала зростати швидше, ніж очікувалося. Також, ціни на чорне золото підігріло посилення напруженості на Близькому Сході на тлі заяв Ізраїлю, що відповість на ракетну атаку Ірану.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні зросли на 48 центів, або на 0,5%, до 90,58 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту з поставкою в травні виросли на 49 центів, або на 0,6%, до 85,90 долара за барель.

Ціни на нафту зросли на фоні впевненого економічного зростання в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти. Офіційний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3% в першому кварталі в річному обчисленні, згідно з урядовими даними, що значно перевершило очікування аналітиків.

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Низка інших показників, включаючи інвестиції в нерухомість, роздрібні продажі та промислове виробництво, свідчать про те, що попит залишається слабким перед обличчям затяжної кризи на ринку нерухомості.

Минулого тижня ціни на нафту злетіли до найвищих рівнів з жовтня, але впали в понеділок після того, як атаки Ірану по Ізраїлю завдали лише незначної шкоди.

"Реакція Ізраїлю визначить, чи закінчиться ескалація, чи продовжиться. Конфлікт все ще може бути стриманий Ізраїлем, Іраном та його маріонетками, з можливим залученням США", - зазначають аналітики ANZ Research у своїй записці у вівторок.

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Нагадаємо:

У понеділок, 15 квітня, ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.