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Торговий дефіцит України за перші два місяці 2024 року становив понад 3 мільярди доларів

Понеділок, 15 квітня 2024, 20:12 - Ігор Пилипів

За перші два місяці 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 3,2 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень - лютий експорт товарів становив 6,81 млрд дол або 105% порівняно з тим же періодом минулого року, імпорт - 10,038 млрд дол, або 98,6%.

Відповідно, негативне сальдо за цей період становило 3,226 млрд дол.

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За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 3,689 млрд дол. Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.

Крім того, найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.

Нагадаємо:

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У 2023 році в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.

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