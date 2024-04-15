Торговий дефіцит України за перші два місяці 2024 року становив понад 3 мільярди доларів
За перші два місяці 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 3,2 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Державна служба статистики.
Зазначається, що за січень - лютий експорт товарів становив 6,81 млрд дол або 105% порівняно з тим же періодом минулого року, імпорт - 10,038 млрд дол, або 98,6%.
Відповідно, негативне сальдо за цей період становило 3,226 млрд дол.
За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 3,689 млрд дол. Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.
Крім того, найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.
Нагадаємо:
У 2023 році в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.