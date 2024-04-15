БЕБ у Києві викрило роботу нелегальної АЗС: вилучено пального та обладнання на понад 1 мільйон

Детективи Бюро економічної безпеки викрили роботу у Києві нелегального АЗС, вилучивши при обшуку пального та обладнання на загальну суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що під час обшуку на автозаправній станції були відсутні дозвільні документи, ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, сертифікати якості на пальне, що продавалось, та документи про його походження. Також детективи зафіксували відсутність касових апаратів.

"За результатами обшуку вилучено 20 000 л контрафактного пального (ДП, бензин марок А-95, А-92). Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 1 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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Наразі досудове розслідування за ч.1 ст. 204 Кримінального Кодексу України триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності АЗС та продажу фальсифікованого пального.

Нагадаємо:

Правоохоронці на Дніпропетровщині минулого року викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн грн. За даними джерел, до схеми має причетність мережа АЗС Motto.

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