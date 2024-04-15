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Атака Ірану на Ізраїль викликала колапс в авіаційному сполученні на Близькому Сході

Понеділок, 15 квітня 2024, 14:50 - Володимир Тунік-Фриз

Після атаки Ірану на Ізраїль, велика частина авіакомпаній відмовились від перельотів у зоні конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

Повітряний простір Ірану використовується авіакомпаніями, що здійснюють рейси між Європою та Азією, і ці перевізники будуть обмежені двома життєздатними альтернативними маршрутами: або через Туреччину, або через Єгипет і Саудівську Аравію.

За словами засновника компанії OPSGROUP, яка займається моніторингом повітряного простору та аеропортів, Марка Зее, це був найбільший зрив авіаперевезень з часів нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року.

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Ізраїль закрив свій повітряний простір у суботу, а вранці в неділю знову відкрив його. Йорданія, Ірак і Ліван також відновили польоти над своїми територіями.

Найбільші близькосхідні авіакомпанії, в тому числі Emirates Airlines, Qatar Airways і Etihad Airways, заявили в неділю, що відновлять роботу в регіоні після скасування або зміни маршрутів деяких рейсів.

За словами Брендана Собі, незалежного авіаційного аналітика, поки неясно, чи вплинуть останні заворушення на пасажирський попит

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Нагадаємо:

Німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє польоти до деяких міст на Близькому Сході, на фоні атаки Ірану на Ізраїль.

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