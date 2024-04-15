Торік у РФ не змогли знайти жодного нового великого родовища нафти

Пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси тих, що вибувають через видобуток, у 2023 році принесли провальні результати. Російські нафтовики відзвітували про мінімальні за 6 років обсяги знаходження нафтових покладів.

Про це повідомляють російські ЗМІ, пише галузеве видання enkorr.

За підсумками року на російський баланс було поставлено 43 родовища нафти та газу, свідчать дані "Роснедр".

І хоча кількість нових родовищ зросла на 9 порівняно з минулим роком, лише одне з них потрапило до категорії великих — нафтогазоконденсатне родовище імені Р. У. Маганова на шельфі Каспійського моря із запасами 136,2 млрд кубометрів газу.

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"Серед нафтових родовищ великих не знайшлося. Майже всі вони виявилися або дрібними (запаси до 5 млн тонн), або дуже дрібними (менше ніж 1 млн тонн). Найбагатшим на барелі родовищем виявилося Бурське в Іркутській області РФ. Однак його розмір — 8,7 млн тонн — відповідає обсягу, який нафтова промисловість за поточних темпів викачує з надр за 6 днів", - пише видання.

Також у найбільші 3 потрапили родовище імені В. П. Орлова (7,5 млн тонн, або 5 днів російського видобутку) та Талтимське у ХМАО (6,1 млн тонн, 4 дні видобутку).

Загалом нафтові компанії відзвітували про знаходження 565 млн тонн нафти — мінімального за 6 років обсягу.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту впали, оскільки учасники ринку знизили премії за ризик після нападу Ірану на Ізраїль, який, за словами ізраїльського уряду, завдав обмеженої шкоди.