Samsung у лідерах: продажі смартфонів Apple скоротилися майже на 10%
У першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула лідерство.
Такі дані наводить International Data Corporation (IDC).
Глобальні поставки смартфонів зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 289,4 мільйонів одиниць у першому кварталі 2024-го.
Samsung відвантажила понад 60 мільйонів пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона смартфонів, що складає 17,3% від усіх постачань.
"Хоча галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це вже третій квартал поспіль, коли спостерігається зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення вже йде повним ходом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Apple Inc., прагнучи стимулювати мляві продажі комп'ютерів, готується оновити всю лінійку комп'ютерів Mac за допомогою нового сімейства процесорів власної розробки. Оновлення принесе можливості штучного інтелекту та покращення памʼяті.
Компанія Apple збільшує обсяги виробництва iPhone в Індії. Минулого фінансового року випустила на місцевих підприємствах смартфонів на 14 млрд.