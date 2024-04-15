Samsung у лідерах: продажі смартфонів Apple скоротилися майже на 10%

У першому кварталі цього року продажі смартфонів компанії Apple скоротилися на 9,6%. Натомість компанія Samsung повернула лідерство.

Такі дані наводить International Data Corporation (IDC).

Глобальні поставки смартфонів зросли на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 289,4 мільйонів одиниць у першому кварталі 2024-го.

Samsung відвантажила понад 60 мільйонів пристроїв та отримала 20,8% від усього ринку. Apple у першому кварталі відвантажила 50,1 мільйона смартфонів, що складає 17,3% від усіх постачань.

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"Хоча галузь ще не повністю вийшла з кризи, оскільки на багатьох ринках зберігаються макроекономічні проблеми, це вже третій квартал поспіль, коли спостерігається зростання поставок, що є вагомим показником того, що відновлення вже йде повним ходом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Apple Inc., прагнучи стимулювати мляві продажі комп'ютерів, готується оновити всю лінійку комп'ютерів Mac за допомогою нового сімейства процесорів власної розробки. Оновлення принесе можливості штучного інтелекту та покращення памʼяті.

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Компанія Apple збільшує обсяги виробництва iPhone в Індії. Минулого фінансового року випустила на місцевих підприємствах смартфонів на 14 млрд.