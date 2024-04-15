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Без світла в Україні понад 450 населених пунктів – "Укренерго"

Понеділок, 15 квітня 2024, 12:31 - Анастасія Дячкіна

На ранок понеділка 15 квітня в Україні без світла залишалося понад 450 населених пунктів. 

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

Через погодні умови знеструмлені 36 населених пунктів у Житомирській і Хмельницькій областях, де ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Як уточнює Міністерство енергетики, без електрики залишилися 3,5 тис споживачів у 31 населеному пункті Хмельницької області й майже 1 тис - у 5 населених пунктах Житомирської.

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укренерго

Крім того, "Укренерго" зазначає, що на Одещині після пожежі на високовольтному обладнанні у вихідні ще залишаються знеструмленими два населені пункти. Там також тривають відновлювальні роботи.

З інших причин, переважно через бойові дії, на ранок знеструмлені 416 населених пунктів.

За інформацією Міненерго, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області знеструмлені 87 населених пунктів, у Сумській - 68, у Чернігівській - 19.

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Нагадаємо: 

14 квітня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні. 

енергетика електроенергія
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