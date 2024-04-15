Без світла в Україні понад 450 населених пунктів – "Укренерго"
На ранок понеділка 15 квітня в Україні без світла залишалося понад 450 населених пунктів.
Про це повідомила НЕК "Укренерго".
Через погодні умови знеструмлені 36 населених пунктів у Житомирській і Хмельницькій областях, де ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.
Як уточнює Міністерство енергетики, без електрики залишилися 3,5 тис споживачів у 31 населеному пункті Хмельницької області й майже 1 тис - у 5 населених пунктах Житомирської.
Крім того, "Укренерго" зазначає, що на Одещині після пожежі на високовольтному обладнанні у вихідні ще залишаються знеструмленими два населені пункти. Там також тривають відновлювальні роботи.
З інших причин, переважно через бойові дії, на ранок знеструмлені 416 населених пунктів.
За інформацією Міненерго, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області знеструмлені 87 населених пунктів, у Сумській - 68, у Чернігівській - 19.
Нагадаємо:
14 квітня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.