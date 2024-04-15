Boeing розширює виробництво авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в Китаї

Компанія Boeing, один із найбільших світових авіабудівників, запустила третю чергу проєкту розширення виробництва авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в китайському місті Тяньцзінь, що дасть змогу подвоїти його потужності.

Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

Проєкт розширення виробництва на заводі в Тяньцзіні, першому спільному підприємстві Boeing у Китаї, стартував у 2019 році.

В компанії очікують, що нові цехи площею близько 58 тис квадратних метрів дозволять подвоїти виробничі потужності заводу і проводити роботи зі складання висококласних та складних деталей.

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"Boeing дуже пишається партнерством, яке ми будували з Китаєм протягом понад півстоліття", – зазначив віцепрезидент компанії і керівник Boeing Global Брендан Нельсон.

За його словами, компанія має намір залишатися в Китаї протягом наступних 50 років і продовжувати співпрацювати з китайськими партнерами у широкому спектрі сфер, включаючи виробництво композитних матеріалів, дослідження та розробку, підготовку персоналу.

Китай отримав першу партію літаків Boeing 707 у 1973 році. Відтоді компанія Boeing поставила китайським клієнтам понад 2000 авіамашин, а виготовлені в Китаї деталі та комплектуючі встановлені на понад 10 тисяч літаків Boeing. Реклама:

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Нагадаємо:

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США оголосило, що проведе розслідування після інциденту з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері вранці 7 квітня у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.