Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Boeing розширює виробництво авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в Китаї

Понеділок, 15 квітня 2024, 10:18 - Анастасія Дячкіна

Компанія Boeing, один із найбільших світових авіабудівників, запустила третю чергу проєкту розширення виробництва авіаційних деталей і комплектуючих на заводі в китайському місті Тяньцзінь, що дасть змогу подвоїти його потужності.

Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

Проєкт розширення виробництва на заводі в Тяньцзіні, першому спільному підприємстві Boeing у Китаї, стартував у 2019 році.

В компанії очікують, що нові цехи площею близько 58 тис квадратних метрів дозволять подвоїти виробничі потужності заводу і проводити роботи зі складання висококласних та складних деталей.

Реклама:

"Boeing дуже пишається партнерством, яке ми будували з Китаєм протягом понад півстоліття", – зазначив віцепрезидент компанії і керівник Boeing Global Брендан Нельсон.

За його словами, компанія має намір залишатися в Китаї протягом наступних 50 років і продовжувати співпрацювати з китайськими партнерами у широкому спектрі сфер, включаючи виробництво композитних матеріалів, дослідження та розробку, підготовку персоналу.

Китай отримав першу партію літаків Boeing 707 у 1973 році. Відтоді компанія Boeing поставила китайським клієнтам понад 2000 авіамашин, а виготовлені в Китаї деталі та комплектуючі встановлені на понад 10 тисяч літаків Boeing.

Реклама:

Читайте також: "Репутаційне мінне поле": чим аварія на борту Alaska Airlines загрожує Boeing

Нагадаємо: 

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США оголосило, що проведе розслідування після інциденту з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Southwest Airlines, який прямував із Денвера до Г'юстона. Під час зльоту в Денвері вранці 7 квітня у лайнера відвалився обтічник двигуна і зачепив закрилок.

компанії Авіакомпанії Boeing
Реклама:
Матеріали за темою
Компанія литовської Vičiūnai постачала до Росії підсанкційні товари, зокрема, для виробництва танків - ЗМІ 12 квітня 2024, 17:28
"Нова пошта" створила компанію, яка займатиметься генерацією електроенергії 12 квітня 2024, 10:23
НАБУ та САП викрили розкрадання 160 мільйонів, виділених на відновлення інфраструктури на Харківщині 11 квітня 2024, 14:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті