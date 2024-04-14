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Фінляндія закриває водні пункти пропуску на кордоні з РФ

Неділя, 14 квітня 2024, 15:00 - Володимир Тунік-Фриз
Озеро Хаапасаарі.
Озеро Хаапасаарі.
Вікіпедії

Фінляндія закриває декілька пунктів пропуску через море та озера, які раніше були відкриті для росіян.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної митна служби РФ.

Зокрема, росіянам закрили рух для прогулянок на воді по Сайменському каналу, що знаходиться на кордоні двох країн.

Окрім цього, було закрито два морських пункти пропуску: Хаапасаарі та Сантіо.

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Фінляндія продовжує закриття кордонів на кордоні з Росією.

Нагадаємо:

Вищий адміністративний суд Фінляндії 14 березня вирішив відхилити скарги росіян на рішення уряду закрити кордон із Росією, заявивши, що вони не мали достатніх під собою підстав.

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