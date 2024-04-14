Фінляндія закриває водні пункти пропуску на кордоні з РФ
Неділя, 14 квітня 2024, 15:00 -
Фінляндія закриває декілька пунктів пропуску через море та озера, які раніше були відкриті для росіян.
Про це йдеться у повідомленні Федеральної митна служби РФ.
Зокрема, росіянам закрили рух для прогулянок на воді по Сайменському каналу, що знаходиться на кордоні двох країн.
Окрім цього, було закрито два морських пункти пропуску: Хаапасаарі та Сантіо.
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Фінляндія продовжує закриття кордонів на кордоні з Росією.
Нагадаємо:
Вищий адміністративний суд Фінляндії 14 березня вирішив відхилити скарги росіян на рішення уряду закрити кордон із Росією, заявивши, що вони не мали достатніх під собою підстав.
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