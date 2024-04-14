Графіки відключень застосовують у Харківській області
14 квітня через мережеві обмеження застосовують графіки відкючень застосовують у Харківській області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні Міненергетики.
Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.
У Харківській області без електроенергії залишаються 24 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті.
Нагадаємо:
За 13 квітня через мережеві обмеження на лінії енергопередач, застосовувались аварійні відключення електроенергії у Харківській області, а також на промислових обʼєктах у Кривому Розі.