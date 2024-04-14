Графіки відключень застосовують у Харківській області

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14 квітня через мережеві обмеження застосовують графіки відкючень застосовують у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні Міненергетики.

Через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

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У Харківській області без електроенергії залишаються 24 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті.

Нагадаємо:

За 13 квітня через мережеві обмеження на лінії енергопередач, застосовувались аварійні відключення електроенергії у Харківській області, а також на промислових обʼєктах у Кривому Розі.

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