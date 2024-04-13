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Tesla знижує ціни підписки на повний автопілот в США та Канаді

Субота, 13 квітня 2024, 17:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Компанія Tesla Ілона Маска заявила в п'ятницю 12 квітня, що знизила ціни на підписку на повне самостійне водіння в США і Канаді, прагнучи стимулювати впровадження цієї технології.

Про це повідомляє Reuters.

Вартість підписки становитиме 99 доларів на місяць у США і 99 канадських доларів ($71,88) у Канаді, повідомив виробник електромобілів у своєму повідомленні на X.

Програмне забезпечення, яке, як стверджує Tesla, не робить її автомобілі автономними і вимагає активного нагляду з боку водія, раніше пропонувалося за передплатою в 199 доларів на місяць.

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Маск вже давно рекламує технологію FSD як потенційну "дійну корову" для компанії, але не зміг дотриматися своєї обіцянки щодо повністю автономного водіння на тлі жорсткого регуляторного та правового контролю безпеки та маркетингу Tesla.

Нагадаємо:

Ілон Маск наполягає на розвитку функції автопілоту в машинах Tesla, пропонуючи всім покупцям безкоштовну місячну підписку.

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