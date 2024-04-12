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"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку у газопроводі на Сумщині

П'ятниця, 12 квітня 2024, 18:26
 
"Укрнафта"

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявила і ліквідувала несанкціоновану врізку в газопровід "УППГ Андріяшівка – Артюхівка" на території Роменської територіальної громади (Сумська область).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Врізка виготовлена за допомогою металевого патрубка висотою 3 см, до якого приєднана кульковий кран діаметром 1 дюйм. Через неї відбувався відбір газового конденсату. Того ж дня врізка була ліквідована після передачі інформації співробітникам Роменського відділу Нацполіції в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються збитки, що надані компанії, та разом із Нацполіцією проводиться встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку.

Нагадаємо:

У Сумській області виявили несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.

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