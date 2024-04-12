"Укрнафта" ліквідувала незаконну врізку у газопроводі на Сумщині

"Укрнафта"

Працівники служби безпеки ПАТ "Укрнафта" виявила і ліквідувала несанкціоновану врізку в газопровід "УППГ Андріяшівка – Артюхівка" на території Роменської територіальної громади (Сумська область).

Про це повідомляє пресслужба компанії.



"Врізка виготовлена за допомогою металевого патрубка висотою 3 см, до якого приєднана кульковий кран діаметром 1 дюйм. Через неї відбувався відбір газового конденсату. Того ж дня врізка була ліквідована після передачі інформації співробітникам Роменського відділу Нацполіції в Сумській області", - йдеться у повідомленні.



Наразі встановлюються збитки, що надані компанії, та разом із Нацполіцією проводиться встановлення осіб, які здійснили незаконну врізку.

Нагадаємо:

У Сумській області виявили несанкціоновану врізку у свердловину, яка тривалий час не експлуатується.

Реклама: