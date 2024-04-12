Державний енерготрейдер удвічі збільшив імпорт електроенергії через російські удари по генерації

АТ "Енергетична компанія України" з середини березня в середньому вдвічі збільшила добовий імпорт електроенергії з ЄС для компенсації втрат української енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ЕКУ.

Зазначається, що державний енерготрейдер продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини і Румунії, а в березні також розпочала постачання електроенергії із Угорщини.

Наразі ЕКУ є другим за обсягами імпортером електроенергії в Україну.

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"За останні два роки Україна спільно з ЄС значно збільшила технічні і організаційні можливості для імпорту електроенергії, що нині відіграє надважливу роль у стабільному енергозабезпеченні споживачів.

Зважаючи на продовження масованих ударів по енергетичних об’єктах, Уряд України продовжує активну співпрацю з європейськими партнерами для того, щоб отримати додаткові можливості для імпорту", – зазначив гендиректор ЕКУ Віталій Бутенко.

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Завдяки синхронізації української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E Україна змогла отримати 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги та залучити 285 тис. МВТ-год. імпорту для підтримки під час зими.