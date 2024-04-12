Нафта підскочила до найвищого рівня з жовтня на тлі можливої атаки Ірану на Ізраїль

Нафта підскочила до найвищого рівня з жовтня на тлі можливої атаки Ірану на ІзраїльНафта підскочила до найвищої ціни з жовтня на новинах про те, що Ізраїль готується до можливого нападу з боку Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Очікується, що атака відбудеться протягом наступних 48 годин, що означатиме значне розширення конфлікту на Близькому Сході. Світові ціни на нафту марки Brent зросли на 2,6% і перевищили 92 долари за барель - рівень, якого востаннє досягали в перші дні конфлікту, що розпочався з нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні.

За словами людей, знайомих з оцінками західної розвідки, Ізраїль очікує ракетного удару по урядових об'єктах протягом декількох днів, як безпосередньо, так і з боку іранських маріонеток. Ці дії досі не схвалені найвищими посадовими особами Тегерана, кажуть ці люди, в той час, як США перекинули в регіон додаткові військові активи.

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Цього року нафта подорожчала приблизно на 19%, оскільки конфлікт на Близькому Сході підтримує ринок, сформований обмеженнями пропозиції та більшим, ніж очікувалося, попитом.

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Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки посилення напруженості на Близькому Сході підвищило ризик перебоїв з поставками з нафтовидобувного регіону. При цьому очікується зниження цін порівняно з минулим тижнем на тлі очікувань меншої кількості знижень ставок в США цьогоріч.

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