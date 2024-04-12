Нафта дорожчає на тлі нової хвилі побоювань щодо можливої атаки Ірану на Ізраїль

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, оскільки посилення напруженості на Близькому Сході підвищило ризик перебоїв з поставками з нафтовидобувного регіону. При цьому очікується зниження цін порівняно з минулим тижнем на тлі очікувань меншої кількості знижень ставок в США цьогоріч.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 75 центів, або на 0,84%, до 90,49 доларsd за барель до 06:30 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 87 центів, або на 1,02%, до 85,89 доларів.

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"Зростання перекрило втрати попередньої сесії, на якій переважали побоювання з приводу інфляції в США, що розвіяло надії на зниження процентної ставки вже в червні", - пише агентство.

США очікують атаки Ірану на Ізраїль, але такого, який не буде достатньо великим, щоб втягнути Вашингтон у війну, розповів американський посадовець. Іранські джерела повідомили, що Тегеран дав сигнал про відповідь, спрямовану на уникнення серйозної ескалації.

Ізраїль продовжує війну в Газі, але також готується до сценаріїв в інших регіонах, заявив у четвер прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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"Геополітичні ризики залишаються високими", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

Тим часом у США представники Федеральної резервної системи в четвер дали зрозуміти, що не поспішають зі зниженням процентних ставок, оскільки висока інфляція в США залишається проблемою, що викликає занепокоєння.

Аналітики ING заявили, що очікують відкату нафтового ралі, якщо не буде подальшої ескалації на Близькому Сході або перебоїв з поставками, додавши, що останній щомісячний ринковий звіт ОПЕК також відповідає очікуванням.

"Ми зберігаємо наш прогноз щодо середньої ціни нафти марки Brent на рівні 87 доларів за барель у другому кварталі цього року", - додали аналітики ING.

Економічна правда