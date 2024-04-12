КМДА скасовує аукціон з надання в оренду Житнього ринку: очікуються оновлені умови

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, почувши занепокоєння громадськості, звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати аукціон з оренди Житнього ринку, запланований на 15 квітня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня", - йдеться у повідомленні.

Департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

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"Головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Житній ринок на Подолі у Києві буде зданий в оренду приватним власникам за умови, що на першому поверсі залишать продуктовий ринок.

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