Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

КМДА скасовує аукціон з надання в оренду Житнього ринку: очікуються оновлені умови

П'ятниця, 12 квітня 2024, 16:57 - Артур Крижний

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, почувши занепокоєння громадськості, звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням скасувати аукціон з оренди Житнього ринку, запланований на 15 квітня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Дослухавшись громадськості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва звернувся до Департаменту комунальної власності з проханням відмінити проведення аукціону 15 квітня", - йдеться у повідомленні.

Департаменти спільно з громадськістю напрацюють оновлені умови для майбутнього інвестора, які дозволять створити і втілити оптимальну концепцію відродження ринку.

Реклама:

"Головною умовою оренди Житнього ринку залишиться термінове проведення капітального ремонту і збереження функціоналу. Бачення концепції відродження ринку обов'язково має бути погоджене з киянами. Над цим і працюватимуть найближчим часом профільні департаменти спільно з представниками громадськості", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Житній ринок на Подолі у Києві буде зданий в оренду приватним власникам за умови, що на першому поверсі залишать продуктовий ринок.

Реклама:
Київ ринок КМДА
Реклама:
Матеріали за темою
НАБУ після розголосу в ЗМІ розслідує можливі факти корупції ексочільника столичного метро Брагінського 11 квітня 2024, 16:05
У Києві на Хрещатику на кілька днів обмежать рух транспорту  9 квітня 2024, 20:01
Повернення в Україну власника Zara збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20% 9 квітня 2024, 14:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті